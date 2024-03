LPI-G: Mintgrüner Toyota gestohlen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Es war 04:30 Uhr gestern Nacht (24.03.2024), als ein Zeuge der Rettungsleitstelle die brennende Dixi-Toilette in der Industriestraße in Zeulenroda-Triebes mitteilte. Unverzüglich rückten Polizeibeamte aus. Als diese eintrafen war die mobile Toilette bereits komplett niedergebrannt. Offenbar setzten bislang unbekannte Täter das Dixi-Häuschen, welches in einer Parkbucht im Bereich einer Baustelle stand, in Brand. Personen wurden zum ...

