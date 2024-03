LPI-G: Rüttelplatte von Pritschenwagen gestohlen

Gera (ots) - Gera: In der gestrigen Nacht (24.03.2024) drangen die Fahrzeugdiebe gewaltsam in das Gelände einer Firma in der Naulitzer Straße in Gera ein. Ihr Ziel - der Diebstahl einer Sattelzugmaschine samt Sattelauflieger. Und tatsächlich setzten sie ihr Vorhaben in die Tat um. Scheinbar gegen 02:00 Uhr entwendeten sie das Gespannt vom Firmengelände und entfernten sich in Richtung Autobahn A4. Im Rahmen von ...

