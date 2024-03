Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus in Caaschwitz - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Caaschwitz: Gewaltsam drangen bislang unbekannte Täter am vergangenem Wochenende in ein Einfamilienhaus in Caaschwitz, in der Straße Vorstadt, ein und verursachten dabei diversen Sachschaden. Im Haus selbst durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Ob sie dabei etwas entwendet, ist bis dato nicht bekannt. Die Eigentümer selbst waren zur Tatzeit, am betreffenden Samtsagabend (23.03.2024), zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr, nicht zu Hause. Die Kripo in Gera übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Bezugsnummer 0077395/2024 an die KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) zu wenden. (RK)

