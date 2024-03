LPI-G: Graffiti

Gera (ots) - Auf der Kreuzung Am Sommerbad / De-Smit-Straße in Gera ereignete sich Samstagmorgen (23.03.2024), gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall wobei sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 57-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen auf die Straße Am Sommerbad abzubiegen, wobei es zu einer Kollision mit einer querenden 63-jährigen BMW-Fahrerin kam. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. ...

