Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Auf der Kreuzung Am Sommerbad / De-Smit-Straße in Gera ereignete sich Samstagmorgen (23.03.2024), gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall wobei sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 57-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen auf die Straße Am Sommerbad abzubiegen, wobei es zu einer Kollision mit einer querenden 63-jährigen BMW-Fahrerin kam. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. Aufgrund des Unfalles kamen ebenso Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Der betroffene Straßenabschnitt wurde für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet.

