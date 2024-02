Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Busfahrer entfernte sich von der Unfallstelle

Wissen (Sieg) (ots)

Am 19.01.2024, gegen 12:15 Uhr hatte ein Fahrzeugführer seinen Pkw Ford Focus in der Hachenburger Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein Linienbus befuhr die Straße aus Richtung Köttingen kommend und streifte im Vorbeifahren den geparkten Pkw, der dabei leicht beschädigt wurde. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Ein hinter dem Bus fahrender Unfallzeuge als auch weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiwache zu melden.

