POL-PDNR: Motorhaube beschädigt

Mudersbach (ots) - Am 18.02.2024, ca. 14:30 Uhr betankte ein 81jähriger Mann seinen PKW an einer Tankstelle in Mudersbach. Nach dem Tanken setzte er sich in das Fahrzeug und bemerkte sodann, dass der Tankdeckel noch offen stand. Er stieg aus um diesen zu schließen, daraufhin setzte sich der PKW aufgrund nicht angezogener Handbremse in Bewegung und fuhr den Mann seitlich an. Er fiel zu Boden, stand mit Hilfe weiterer ...

mehr