Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: Polizei Eschwege Pressemitteilung Polizeidirektion Werra-Meißner: Festnahme von zwei tatverdächtigen Personen nach Verfolgungsfahrt von Hann. Münden nach Nordhessen

Göttingen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion Werra-Meißner und der Staatsanwaltschaft Kassel

In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich ein größerer Polizeieisatz von Polizeibeamten aus Niedersachsen und Hessen im Rahmen einer Pkw-Verfolgungsfahrt. Dabei kam es seitens der Polizei auch zu einem Schusswaffeneinsatz auf ein Fahrzeug. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Im Verlauf des Einsatzes konnten letztlich zwei tatverdächtige Personen festgenommen werden, gegen die sich nun die weiteren Ermittlungen richten.

Um kurz vor 02.00 Uhr am Dienstagmorgen kam es zu einer grenzüberschreitenden Verfolgungsfahrt nach einem flüchtigen Pkw aus dem Bereich Hann. Münden (Niedersachsen) nach Hessen in den Werra-Meißner-Kreis. Der mit zwei männlichen Personen besetzte Pkw hatte sich zuvor trotz Anhaltesignalen einer polizeilichen Kontrolle durch die Beamten in Niedersachsen entzogen und war im Anschluss über die Bundesstraße B 80 in den Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Witzenhausen geflohen.

Wie eine Überprüfung durch die niedersächsischen Beamten zuvor ergeben hatte, waren sowohl der Pkw selbst als auch das an dem Pkw angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden. Die Verfolgungsfahrt führte unter Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen aus Niedersachsen und Hessen von der B 80 über Gertenbach nach Albshausen wo die Beamten erneut versuchten, den Wagen anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei fuhr der flüchtige Pkw dann gezielt auf die Polizeibeamten zu, die an das Fahrzeug herantreten wollten. Infolgedessen machten zwei Beamte von ihrer Schusswaffe Gebrauch und gaben Schüsse auf die Reifen des Fahrzeugs ab.

Die beiden Tatverdächtigen entzogen sich jedoch erneut der Kontrolle durch die Polizei und flohen mit dem Pkw aus Albshausen wieder zurück in Richtung Gertenbach und weiter nach Mollenfelde. Im weiteren Verlauf ihrer Flucht über verschiedene Feld-und Waldwege fuhren sich die beiden Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug schließlich auf unbefestigtem Grund, unweit der Landesstraße L 3238 zwischen Hermannrode und Marzhausen, fest. Der Beifahrer konnte anschließend noch im Fluchtfahrzeug von der Polizei festgenommen werden, wobei er sich gegen die festnehmenden Beamten u.a. mit Pfefferspray zur Wehr setzte. Der verantwortliche Fahrer floh zunächst noch fußläufig in die dortige Feldgemarkung, konnte kurz darauf aber ebenfalls von der Polizei festgenommen werden.

Der 21-jährige Fahrer und der 17-jährige Beifahrer (beide aus dem Werra-Meißner-Kreis) sind nach ihrer Festnahme in den Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Werra-Meißner eingeliefert worden. Dort werden die Tatverdächtigen aktuell weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen. Gegen die beiden Tatverdächtigen sind in der Folge nun diverse strafrechtliche Ermittlungen anhängig.

Ein Großteil dieser Ermittlungen richtet sich insbesondere gegen den 21-Jährigen, der für die Polizei kein Unbekannter ist und im Zuge der weiteren Maßnahmen zeitnah noch einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först Staatsanwaltschaft Kassel; Dr. Schwirzer, Oberstaatsanwalt

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44151/5676039

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell