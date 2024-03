Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kompletten Sattelzug gestohlen

Gera (ots)

Gera: In der gestrigen Nacht (24.03.2024) drangen die Fahrzeugdiebe gewaltsam in das Gelände einer Firma in der Naulitzer Straße in Gera ein. Ihr Ziel - der Diebstahl einer Sattelzugmaschine samt Sattelauflieger. Und tatsächlich setzten sie ihr Vorhaben in die Tat um. Scheinbar gegen 02:00 Uhr entwendeten sie das Gespannt vom Firmengelände und entfernten sich in Richtung Autobahn A4. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte die Zugmaschine am heutigen Tag (25.03.2024) in Tschechien aufgefunden werden. Von dem Auflieger sowie der Ladung fehlt bislang jede Spur.

Es handelt sich konkret um eine blaue Zugmaschine der Marke DAF mit Geraer Kennzeichen. Bei dem Auflieger handelt es sich um einen weißen Kühlauflieger mit Traunsteiner Kennzeichen.

Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0077636/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

