Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw-Diebe in Wünschendorf unterwegs

Greiz (ots)

Wünschendorf: Erst Sonntagnacht (24.03.2024, gegen 02:00 Uhr) wurde ein kompletter Sattelzug von einem Firmengelände in Ronneburg gestohlen, so dass die Kripo Gera die Ermittlungen dazu einleitete. (LPI Gera berichtete)

Wie sich gestern (25.03.2024) Vormittag herausstellte, waren Fahrzeugdiebe erneut unterwegs - diesmal in Wünschendorf / Elster.

Demnach meldete der Fahrer eines Sattelzuges gestern früh den Einbruch in das Führerhaus seines Fahrzeuges. Die Einsatzkräfte rückten zum Tatort, der alten Entladestraße beim Wünschendorfer Bahnhof, aus. Wie vor Ort bekannt wurde, brachen die Täter in der Zeit von Freitag (22.03.2024) zu Montag (25.03.2024) die Fahrerkabine des Lkw auf und durchwühlten diese. Anschließend manipulierten sie an der Elektronik, scheinbar mit dem Ziel, den Sattelzug zu stehlen. Letzten Endes misslang ihr Vorhaben, so dass sie von dannen zogen.

Ein Zusammenhang mit den Diebstahlsgeschehen in Ronneburg wird derzeit geprüft.

Die Kripo Gera ermittelt nun auch hier (Bezugsnummer 0078536/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell