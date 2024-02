Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gärten- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 03. Februar, 16.00 Uhr und gestern, 09.25 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang Unbekannte auf das Grundstück einer Gartenanlage in der Straße Kirchberg in Neudietendorf. Nachdem der oder die Täter mehrere Gartenhäuser gewaltsam öffneten, entwendeten sie unter anderem Gartenwerkzeuge sowie ein Fahrrad im Gesamtwert von ungefähr 5.000 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0031219/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell