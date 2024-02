Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 13.01.24 bis 04.02.24 haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Sondershäuser Straße in Arnstadt verschafft. Hierzu hebelten der oder die Täter die Hauseingangstür auf und gelangten in der Folge in den Kellerbereich. Im Kellerbereich öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam vier Kellerparzellen und entwendeten aus einer einen Karton mit Spielsachen. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 240,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können (Bezugsnummer 0031103/2024). (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell