Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 05.01.2024

Heinsberg (ots)

Selfkant-Tüddern - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 05.01.2024 um 16:56 Uhr kam es auf der Landstraße K1 in Höhe der Ortschaft Tüddern zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier niederländischer Pkw. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden alle Insassen der Fahrzeuge schwer verletzt. Die beiden Fahrer waren eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte aus den Fahrzeugen geborgen werden. Ein 2-jähriges Kind verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 4-jähriges Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Köln geflogen. Alle weiteren Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die K1 in Höhe der Ortschaft Tüddern voll gesperrt.

