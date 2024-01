POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 2. Kalenderwoche

Gangelt (ots) - Am Donnerstagvormittag (4. Januar) kam es im Bereich des Rodebachs zu einer sexuellen Belästigung einer Spaziergängerin. Die Gangelterin führte gegen 11.35 Uhr ihren Hund am Rodebachweg in Gehrichtung Segelflugplatz Schinveld (NL) aus. Aus Richtung Friedhof kam ihr dann ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen. Der Mann verwickelte die 46-Jährige zunächst in ein belangloses Gespräch, umarmte ...

mehr