POL-NI: Rinteln- Alkoholisierter Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth)Während dem Weihnachtsmarkt in Müsleringen am Samstag, den 09.12.2023, wurde das hintere Kennzeichen eines Fahrzeuges der Feuerwehr entwendet. Das Fahrzeug stand zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr auf dem Dorfplatz in Müsleringen. Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter ...

mehr