FW-D: Feuermeldung in einem Gebäude für betreutes Wohnen - keine Verletzten, Ersthelfer verhinderten Schlimmeres

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 10. März 2024, 16:50 Uhr, Breslauer Straße, Eller

Ein Feuer auf einem Balkon eines mehrgeschossigen Gebäudes in Düsseldorf-Eller forderte den Einsatz der Feuerwehr am Sonntagnachmittag. Es gab keine verletzten Personen, Ersthelfer konnten mit schnellen Löschmaßnahmen den Brand eindämmen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete den betroffenen Gebäudebereich.

Um 16:50 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein unklares Brandereignis in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Hauses an der Breslauer Straße gemeldet. Aufgrund der Schilderungen des Meldenden wurden mehrere Feuerwachen, der Führungsdienst der Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. In der betroffenen Wohnung war es zu einem Brandereignis gekommen, welches auf den Balkonbereich beschränkt blieb. Ersthelfer hatten vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits erfolgreich Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Balkon und führte Nachlöscharbeiten durch. Im Verlauf wurde ein Teil der Fassade geöffnet - dadurch konnten weitere Glutnester gefunden und abgelöscht werden. Angrenzende Balkone und Wohnungen wurden auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert - es wurde keine Ausbreitung festgestellt.

Die Bewohnerin der Wohnung sowie anwesende Ersthelfer wurden durch den Rettungsdienst untersucht und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes, die den Einsatz nach gut einer Stunde beenden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

