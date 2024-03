Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Einsturzgefährdete Zwischendecke muss aufwendig abgetragen werden

Düsseldorf (ots)

Freitag, 08. März 2024, 16:40Uhr

Hüttenstraße, Düsseldorf Friedrichstadt

Eine einsturzgefährdete Wohnzimmerdecke beschäftigt die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf zurzeit. Die betroffene Wohnzimmerdecke hat sich bereits auf fünf Quadratmeter gelöst und ist abgefallen. Durch die Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf muss die restliche Deckenkonstruktion aufwendig abgetragen werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz läuft derzeit noch.

Um 16:40 Uhr meldete eine Anruferin der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf, dass in ihrem Wohnzimmer ein Teil der Holzdecke abgefallen sei. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen stellte sich die Situation wie folgt dar: Im Wohnzimmer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses hatten sich fünf Quadratmeter einer Holzdeckenkonstruktion gelöst und sind ins Wohnzimmer gefallen. Sofort wurden die darüber liegenden Wohneinheiten kontrolliert und das Gebäude wurde geräumt. Der Einsatzleiter forderte die Bauaufsicht an. Die restliche Holzdeckenkonstruktion wird aufwendig durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf abgetragen. Der Einsatz wird vermutlich noch bis in die Abendstunden andauern. Für die Zeit der Einsatzmaßnahmen ist die Hüttenstraße im betroffenen Bereich durch die Polizei gesperrt. Verletzt wurde niemand.

