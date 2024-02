Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gefahrstoffaustritt in Logistikbetrieb verursacht Feuerwehreinsatz

Düsseldorf (ots)

Montag 26. Februar 2024, 17.00 Uhr, Kappeler Straße, Benrath Bei Verladearbeiten in einem Logistikbetrieb wurde ein Fass mit einer ätzenden Chemikalie beschädigt. 50 Liter Gefahrstoff liefen aus.

Am frühen Montagabend wurde bei Verladearbeiten in einem Logistikbetrieb ein 200-Liter-Fass beschädigt. Aus dem beschädigten Fass traten ungefähr 50 Liter eines ätzenden Gefahrstoffs aus. Umgehend reagierten die anwesenden Mitarbeiter und streuten die ausgelaufene Chemikalie mit Chemikalienbindemittel ab. Dabei verletzte sich ein Mitarbeiter leicht. Durch die alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Verletzte Mann umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Verletzte hatte keinen Kontakt zu dem Schadstoff. Die Feuerwehr führte, mit Chemikalienschutzanzügen ausgerüstet, eine Kontrolle des betroffenen Bereichs durch. Durch den Einsatz mit Chemikalienschutzanzügen musste auch ein aufwendiger Dekontaminationsplatz zur Sicherheit der Einsatzkräfte aufgebaut werden. Anschließend wurde durch die Feuerwehr das beschädigte Fass abgedichtet und das Chemikalienbindemittel aufgenommen. Beides wurde sicher verpackt und dem Betreiber zur fachgerechten Entsorgung überlassen. Für die 57 Einsatzkräfte war der Einsatz nach circa vier Stunden beendet.

