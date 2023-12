Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: BRENNT BACKOFEN IN KINDERTAGESSTÄTTE

Arnsberg (ots)

Gegen Mittag roch es in Rumbeck nach Feuer. Die Rauchmelder im Kindergarten am Sportplatz alarmierten die Erzieher. Diese reagierten ruhig und besonnen und brachten alle Kinder aus dem Gebäude. Zeitgleich informierten sie die Feuerwehr.

Die Feuerwehr, alarmiert per Sirene aber auch per Meldeempfänger, begab sich sofort mit zahlreichen Kräften zu der Einsatzstelle. Vor Ort konnte der ersteintreffende Gruppenführer eine Verrauchung und Brandgeruch feststellen. Nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Ein Kuchen war zu lange im Backofen und hat die Verrauchung verursacht. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und die Kinder wurden an die Eltern übergeben. Durch das schnelle Handeln des Personal des Kindergartens und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

