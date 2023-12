Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Feuerwehr zu Schornsteinbrand alarmiert

Arnsberg (ots)

Die Einsatzkräfte der Neheimer Hauptwache, sowie der Löschgruppe Voßwinkel und der Einsatzführungsdienst eilten am Dienstagabend in die Straße "Stockey" in Arnsberg-Voßwinkel. Aufmerksame Nachbarn hatten eine Flammenbildung am Schornstein des Nachbarhauses wahrgenommen und den Eigentümer darüber informiert.

Das alarmierte Personal der Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz in die betroffene Gebaudehälfte vor, um die Temperaturen im betroffenen Kamin zu erkunden. Parallel dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht.

Aus dem Drehleiterkorb heraus wurde im folgenden, mittels Kehrwerkzeug, der Kamin gekehrt. Die herabfallende Glut wurde mit Schuttmulden ins Freie gebracht und dort abgelöscht.

Somit konnten, nach einer finalen Begutachtung der Einsatzleitung und des Schornsteinfegers, die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnung. Für insgesamt fast 2 Stunden war die betroffene Straße für den gesamten Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell