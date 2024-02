Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Sturmtief Wencke über Düsseldorf - einige wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr, keine Personenschäden

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 22. Februar 2024, Abendstunden, Stadtgebiet

Das Sturmtief Wencke beschäftigte die Feuerwehr Düsseldorf in den Abendstunden des 22. Februar. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis kurz nach Mitternacht kam es zu etwa 30 wetterbedingten Einsätzen, welche durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf abgearbeitet werden mussten. Dabei handelte es sich zumeist um umgestürzte Bäume, welche Straßen oder Gehwege versperrten, sowie lose Dachziegel an Gebäuden. Auch Absperrungen und Schilder an Baustellen wurden durch die Feuerwehrleute gesichert.

In Flingern Süd hatten sich Teile eines Gerüstes an der Erkrather Straße gelöst und mussten durch die Feuerwehr gesichert werden. Dazu wurde die Straße vorübergehend gesperrt und in Zusammenarbeit mit der Rheinbahn die Oberleitungen stromlos geschaltet. Anschließend konnten die losen Teile gefahrlos beseitigt werden und die Straße wurde wieder freigegeben.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wirkten bei der Bewältigung der Einsätze tatkräftig mit.

Auch am nächsten Morgen kam es noch zu vereinzelten Einsätzen aufgrund des vorangegangenen Sturmes. Größere Sachschäden sind bisher nicht zu vermelden. Auch kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell