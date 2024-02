Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.02.24

Eschwege (ots)

Zusammenstoß beim Fahrspurwechsel

Um 15:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 35-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Augustastraße in Eschwege. Zunächst befuhr sie im Kreuzungsbereich die mittlere Fahrspur, wechselte dann aber mit dem Auto auf die linke Fahrspur. Dabei übersah sie den Pkw eines 23-Jährigen aus Eschwege, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 21:23 Uhr befuhr gestern Abend eine 50-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Straße "Braugasse" in Waldkappel. In Höhe der Straße "Am Sportplatz" fuhr sie mit ihrem Pkw gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 11.000 EUR entstand.

Wildunfall

In der Gemarkung von Waldkappel kollidierte gestern Abend, um 21:00 Uhr, eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra mit einem Reh auf der L 3459 zwischen den Ortschaften Kirchhosbach und Bischhausen. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Körperverletzung

In der Eschweger Innenstadt (Stad) kam es in der gestrigen Mittagszeit zu einer Auseinandersetzung in Höhe eines Schnellimbisses. Aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten schlug ein 50-Jähriger aus Wanfried auf seine Bekannte ein. Dabei traf er sie mit der Faust im Gesicht, wodurch sie sich eine Verletzung an der Stirn zuzog.

Brieftasche gestohlen

Zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr wurde in der gestrigen Mittagszeit einer 82-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf die Brieftasche entwendet. Die Geschädigte hatte diese in ihrer Handtasche am Einkaufswagen aufbewahrt, von wo sie in einem unbeaufsichtigten Moment gestohlen wurde. In der Brieftasche befanden sich diverse Karten. Hinweise: 05651/9250

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 16:34 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 34-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau Richtung Leipziger Straße. Im Kreuzungsbereich hielt sie verkehrsbedingt mit ihrem Auto auf der Rechtsabbiegerspur an. Dies bemerkte der nachfolgende 42-Jährige aus Fuldabrück zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den stehenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

