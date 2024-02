Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.02.24 (2)

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 11:50 Uhr befuhr heute Vormittag ein 83-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Eine 66-Jährige aus Eschwege beabsichtigte aus einer Ausfahrt nach rechts auf die Niederhoner Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den anderen Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 4000 EUR kam.

Geldbörse gestohlen

Während eines Einkaufs am heutigen Vormittag wurde einer 65-Jährigen aus Sontra ihre Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hielt sich zwischen 11:00 Uhr und 11:23 Uhr im Aldi-Markt in der Landstraße in Reichensachsen auf. In dieser Zeit wurde ihr das Portmonee aus der Handtasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich auch Bankkarte und persönliche Dokumente darin. Schaden: 250 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell