POL-ESW: Pressebericht vom 01.02.24

Eschwege (ots)

Zusammenstoß mit Mülltonne

Um 11:50 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Hamburg mit einem Pkw die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. In der Ortslage von Schwebda (Mühlhäuser Straße) standen zu diesem Zeitpunkt geleerte Mülltonnen am Straßenrand. Vermutlich durch den Windzug eines vorausfahrenden Tanklastzuges fiel eine der Mülltonnen auf die Straße, wo es dann zum Zusammenprall mit dem Auto des 59-Jährigen kam. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Schockanruf

Am gestrigen Vormittag erhielt eine 86-Jährige aus Hessisch Lichtenau einen sogenannten "Schockanruf". In diesem Fall meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter eines Gerichts, der angab, dass der Sohn der 86-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand tödlich verletzt wurde. Im Hintergrund waren weinende Stimmen (Geräusche) während des Anrufes zu hören. Wie bei derartigen Anrufen üblich wurde nun Geld für eine Kaution verlangt, im konkreten Fall war von 40.000 EUR die Rede. Die Angerufen verhielt sich jedoch vollkommen richtig und hinterfragte diesen Anruf. Sie fragte mehrfach nach dem Namen des Anrufers, von welchem Gericht er kommen würde und verlangte ihren Sohn sofort zu sprechen. Letztendlich brach der betrügerische Anrufer von sich aus das Gespräch ab. Der Anrufer soll mit (österreichischen) Akzent gesprochen haben.

Ein weiterer sinnvoller Verhaltenstipp ist die Vereinbarung eines Kennwortes oder eine Frage, die nur der Angehörige (Sohn/ Tochter) beantworten kann, so die Empfehlung der Polizei.

Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell