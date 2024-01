Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Überholen

Um 09:47 Uhr befuhr heute Morgen ein 32-Jähriger aus Münster mit seinem Pkw die B 7 von Netra in Richtung Rittmannshausen. In der Absicht einen vorausfahrenden Lkw überholen zu wollen, scherte der 32-Jährige mit seinem Pkw aus, übersah dabei aber, dass ein hinter ihm fahrender Pkw bereits zum Überholen ausgeschert war, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der zweite Pkw wurde von einem 49-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 09:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 32-Jähriger aus Kassel mit einem Pkw die Straße "Auf dem Sande" in Neuerode und beabsichtigte in die Grebendorfer Straße einzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 67-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Bei dem anschließenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

In den Graben gerutscht

Um 09:35 Uhr befuhr heute Morgen ein 50-Jähriger aus Ballinghausen mit einer Sattelzugmaschine die B 250 von Treffurt kommend in Richtung Wanfried. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Graben. Dabei wurde ein Leitpfosten und die Beschaffenheit des Entwässerungsgrabens beschädigt. Da der Sattelzug aus dem Garben geborgen werden musste, kam es zur kurzfristigen Vollsperrung der Bundesstraße. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

