POL-NE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf L116 in Jüchen

Meerbusch (ots) - Am Dienstagnachmittag (07.05.) erstattete eine 81- jährige Frau aus Meerbusch Anzeige bei der Polizei. Am Vortag (06.05.) arbeitete sie zuhause an ihrem Laptop, als auf diesem eine Alarmmeldung über einen Trojaner erschien. In dem geöffneten Fenster stand eine Telefonnummer, die man anrufen solle, um den Trojaner entfernen zu lassen. Als die Senioren die angezeigte Nummer wählte, nahm ein Mann das ...

mehr