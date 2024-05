Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Porsche Macan entwendet - Zeugen gesucht!

Neuss (ots)

Im Zeitraum vom 01.05.2024, 17 Uhr, bis zum 08.05.2024, 8 Uhr, wurde auf der Herderstraße ein grauer Porsche Macan S mit dem amtlichen Kennzeichen D-AI1010 gestohlen.

Das Fahrzeug soll an beiden Seiten Kratzer aufweisen. Die Kennzeichen konnten inzwischen durch die Polizei in Aachen in einem Waldstück aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell