POL-NE: Drogenfahrt endet im Polizeigewahrsam

Korschenbroich (ots) - Am heutigen Vatertag, 09.05.24, gegen 16:55 Uhr wurde der Polizei von Zeugen eine Gruppe Männer gemeldet, welche mit ihren Fahrrädern auf der L382 in Richtung Willich unterwegs seien. Da sie dabei zum Teil in den Gegenverkehr gerieten, lag der Verdacht nahe, dass sie alkoholisiert auf den Fahrrädern unterwegs sind. Nachdem die Beamten der Polizeiwache Korschenbroich die Gruppe anhalten konnten, ...

mehr