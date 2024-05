Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vatertagstour endet auf der Polizeiwache

Korschenbroich (ots)

Am heutigen Vatertag, 09.05.24, gegen 16:55 Uhr wurde der Polizei von Zeugen eine Gruppe Männer gemeldet, welche mit ihren Fahrrädern auf der L382 in Richtung Willich unterwegs seien. Da sie dabei zum Teil in den Gegenverkehr gerieten, lag der Verdacht nahe, dass sie alkoholisiert auf den Fahrrädern unterwegs sind. Nachdem die Beamten der Polizeiwache Korschenbroich die Gruppe anhalten konnten, bestätigte sich bei drei Männern dieser Verdacht. Vor Ort durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei allen drei Männern eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille bis 2,16 Promille. Da das Führen eines Fahrrades ab 1,6 Promille eine Straftat darstellt, wurden die Männer im Alter von 35 bis 44 Jahren zur Polizeiwache nach Kaarst gebracht, wo ihnen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen alle drei Männer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Männer müssen mit einer Geldbuße und sogar dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Kl.

