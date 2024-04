Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kleintransporter auf Autobahn in Vollbrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sottrum (ots)

Am frühen Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sottrum auf die Autobahn alarmiert. In Fahrtrichtung nach Hamburg brannte ein Kleintransporter. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte diesen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn zeitweise voll gesperrt. Nach ca. 40 Minuten konnte Feuer aus gemeldet werden. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Sottrum mit drei Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften. Die mit alarmierte Ortsfeuerwehr aus Gyhum brauchte nicht tätig werden und konnte somit zügig aus dem Einsatz entlassen werden. Alle Insassen, darunter eine Rollstuhlfahrerin, konnten selbständig und unverletzt das Fahrzeug verlassen. Auch ihr mitgeführtes Hab und Gut konnte gerettet werden. Zur Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell