Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann zeigte Hitlergruß: Zeugen gesucht!; 21-jährige Radfahrerin schwer verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Bürogebäude einer Religionsgemeinde - Offenbach

(lei) Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Bürogebäude in der Sprendlinger Landstraße (100er-Hausnummern) eingebrochen. Die Diebe hatten sich in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr, auf noch unbekannte Weise Zugang ins Innere des Objekts verschafft. Dort beschädigten sie mehrere Türen und öffneten gewaltsam einen Tresor. Letztlich flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Offenbacher Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (069 8098-1234).

2. Mann zeigte Hitlergruß: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Ein Mann in einem blauen VW Caddy zeigte am Mittwochabend in der Straße "Dag-Hammarskjöld-Platz" den Hitlergruß aus dem fahrenden Auto heraus und machte sich anschließend davon. Die Tat ereignete sich gegen 20 Uhr. Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und kurze Haare. Er trug eine Goldkette. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. 21-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Mühlheim

(cb) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Friedensstraße erlitt eine 21 Jahre alte Radlerin schwere Verletzungen. Die Mühlheimerin war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Rad auf der Friedensstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als ihr eine 78-jährige Peugeot-Fahrerin, welche von der Friedensstraße nach links in die Bieberer Straße einbiegen wollte, offenbar die Vorfahrt nahm. Im Kreuzungsbereich der Friedensstraße/Bieberer Straße kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde über die Motorhaube des Peugeots geschleudert und zog sich hierbei Verletzungen an der Wirbelsäule zu. An dem grauen Wagen der ebenfalls aus Mühlheim stammenden Seniorin entstand kein Sachschaden, während der Schaden am Fahrrad etwa 40 Euro beträgt. Die Polizei in Mühlheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 6000-0 zu melden.

4. Trickdiebe stahlen Schmuck und Bargeld - Langen

(fg) Zwei Unbekannte gaben sich am Mittwochnachmittag in der Sofienstraße als Handwerker aus, verschafften sich so Zugang zu einer Wohnung einer Seniorin eines dortigen Mehrfamilienhauses und stahlen letztlich Schmuck sowie Bargeld. Die beiden Männer waren 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Nach derzeitigen Erkenntnissen lenkte ein Täter die Anwohnerin ab, während sein Komplize die Wohnung durchsuchte und sich die Beute aneignete. Der Unbekannte, der die Seniorin ablenkte, hatte braunes Haar und trug ein dunkelblaues T-Shirt sowie schwarze Schuhe. Der andere Täter, der einen Dreitagebart sowie kurze, lockige Haare hatte, war mit einer gelben Neon-Weste mit weißen Streifen bekleidet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Einbrecher klauten elektrische Geräte - Obertshausen

(cb) Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in der Trinkbrunnenstraße (einstellige Hausnummern) in einen Kindergarten eingedrungen. Im Kindergarten haben sie dann den Tresor aufgebrochen und die darin aufbewahrten technischen Geräte geklaut; anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Das Einbruchkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

6. Wer kennt den Exhibitionisten? - Seligenstadt/Froschhausen

(cb) Ein etwa 50 bis 60-jähriger Mann mit weißen kurzen Haaren und einer Brille (orangefarbenes Gestell) soll sich am Samstagtagnachmittag in der Straße "An der Lache" gegenüber zwei zehnjährigen Kindern entblößt haben. Der Junge und das Mädchen fuhren mit ihren Rädern gegen 13.50 Uhr auf einem Radweg in Richtung eines Einkaufsmarktes. In der Nähe einer dortigen Bushaltestelle saß der Unbekannte, der ein weißes T-Shirt und eine kurze blaue Hose trug. Er soll an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben. Die Kinder fuhren nach Hause und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um weitere Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach 16.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

