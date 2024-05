Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beträchtlicher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus: Bewohnerin kam ins Krankenhaus

Seligenstadt (ots)

(lei) Auf etwa eine halbe Million Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Mittwochabend bei einem Feuer in einem Fachwerkhaus in der Großen Fischergasse entstanden ist.

Durch einen Notruf der Bewohnerin wurden die Beamten zusammen mit den örtlichen Feuerwehren gegen 22.30 Uhr zu dem in der Altstadt gelegenen Reihenhaus gerufen. Dort trafen sie die 89-Jährige an, die sich zwischenzeitlich eigenständig ins Freie retten konnte. Sie kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer, das bei Erreichen der Einsatzstelle durch die Rettungskräfte bereits auf den Fenstern schlug, breitete sich rasch auf den Dachstuhl des Hauses aus und griff offenbar auch auf das Dach des unmittelbar angrenzenden Gebäudes über. Auch bei dem Reihenhaus auf der anderen Seite kam es zu einer größeren Rauchentwicklung im Dachstuhl. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis nach Mitternacht hin und erforderten eine anschließende Brandwache der Feuerwehr.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte das Feuer in der Küche der Seniorin ausgebrochen sein. Die Ursache hierfür liegt noch weitgehend im Dunkeln und bedarf nun der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei; möglicherweise könnte jedoch eine Fritteuse eine Rolle gespielt haben.

Offenbach 16.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell