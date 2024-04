Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots)

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin hat am Donnerstag (18. April) auf dem Parkplatz des Berufskolleg in Dieringhausen einen blauen Skoda beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Unfall beim Rückwärtsausparken. An dem Skoda entstand ein Schaden von geschätzt 1000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich um einen silbernen Mazda gehandelt haben. Die Fahrerin wird auf 19 bis 23 Jahre geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

