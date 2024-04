POL-GM: Brandermittlungen nach Brand in Wohnheim

Radevormwald (ots) - Alle vier Reifen eines Ford Transit haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. April) zerstochen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug. Dieser parkte auf dem Hof der Firma in der Robert-Bosch-Straße. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr am Donnerstagmorgen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. ...

