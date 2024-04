POL-GM: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Waldbröl (ots) - In der Straße "Isengarten" haben Unbekannte einen schwarzen VW Bus mit dem amtlichen Kennzeichen GRK-KS 197 gestohlen. Bei dem Auto handelt es sich um ein Firmenfahrzeug, in dem sich diverse Werkzeuge befanden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch (17. April), 13:30 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

mehr