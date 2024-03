Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, 28.03.2024 gegen 14:00 Uhr streifte in der Beckenhofer Straße Höhe Haus Nr. 6 ein blauer PKW beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen BMW. Laut Zeugenangaben sei der Fahrer ausgestiegen und habe sich den entstandenen Sachschaden an seinem und dem gegnerischen PKW angeschaut. Anschließend entfernte sich der auf ca. 60-70 Jahre geschätzte Fahrer mit dem blauen PKW und PS-Kennzeichen unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell