POL-PDPS: Verkehrsunfall

L465, Zweibrücken (ots)

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Etzelweg in Zweibrücken in Fahrtrichtung zur L465. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L465 von Zweibrücken-Ixheim kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken-Mittelbach. An der Einmündung L465/Etzelweg missachtete der 18-jähriger Fahrzeugführer die Vorfahrt des bevorrechtigten 41-jähriger Fahrzeugführers, wobei die Vorfahrt durch das Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) geregelt ist. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Gegen den 18-jähriger Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Vorfahrtverstoßes eingeleitet. |pizw

