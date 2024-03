Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.03.2024, 15:48 Uhr - 16:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen. SV: Eine bislang unbekannte/r Taschendiebin stahl einer 65-jährigen Frau in einem Store des Outlet-Centers aus der am Körper getragenen Handtasche unbemerkt die Geldbörse mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag und verschiedenen persönlichen Dokumenten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Obwohl Taschendiebe das ganze Jahr über Saison haben, bevorzugen sie gerade jetzt vor Ostern die Hektik und Unübersichtlichkeit in stark frequentierten Stores und Einkaufsmärkten und suchen immer wieder die Nähe zu Personen, die allzu sorglos ihre Handtaschen und Einkaufswagen beim Shoppen mitführen. Besonders häufig rempeln sie scheinbar unbeabsichtigt bevorzugt Kundinnen an und nutzen die dadurch verursachte Ablenkung zum blitzschnellen und häufig trainierten Griff in die Taschen argloser Menschen. Passen Sie gut auf Ihre Wertsachen auf. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell