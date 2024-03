Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parfüm in Drogeriemarkt in der Fußgängerzone gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 14:15 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in den Markt insgesamt sechs Parfümflaschen im Gesamtwert von knapp 700 Euro. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der das Personal darauf aufmerksam machte. Der Täter hatte sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Hier spielt mutmaßlich ein Peugeot, vermutlich 208, silbergrau, mit französischem Kennzeichen eine Rolle. Der spätere Täter könnte zuvor unterhalb der Vogeltreppe aus dem dort geparkten Fahrzeug ausgestiegen sein. Außerdem wurden drei weitere Personen beim Aussteigen aus dem Peugeot beobachtet. Alle vier Personen, jeweils südländisches Erscheinungsbild, zwei Männer und zwei Frauen, jeweils mit schwarzen Umhängetaschen, entfernten sich zu Fuß.

Täterbeschreibung:

Lockige Haare als Zopf, Bart, südländischer Phänotyp, 170-180cm groß, Bekleidung: schwarze Umhängetasche, schwarze Schuhe mit der Aufschrift "N", blaue Jeans, Weste, weißer Pullover.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

