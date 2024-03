POL-PDPS: Unfallflucht in der Steinstraße

Rodalben (ots) - Am Mittwoch, zwischen 12:00 und 13:00 Uhr, beschädigte ein roter Pkw im Vorbeifahren einen vor der Hausnummer 16 geparkten Dacia. Der Verursacher müsste einen rechtsseitigen Streifschaden aufweisen. Der Sachschaden am Dacia wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

