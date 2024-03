Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Kleintransporter-Fahrer und Straßenverkehrsgefährdung durch weiteren Unfallbeteiligten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.03.2024, 13:28 Uhr

Ort: Zweibrücken, Europa-Allee in Fahrtrichtung Hornbach. SV: Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz fuhr auf den vorausfahrenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Rheinhessen auf, als dieser unvermittelt wegen eines entgegenkommenden Kleintransporters, der auf seine Fahrspur geraten war, abbremsen musste. Bei dem Aufprall wurde ein im Pkw des 59-Jährigen mitfahrendes Kind leicht verletzt. Es klagte über Schmerzen an der Halswirbelsäule. Der Unfallverursacher im weißen Kleintransporter flüchtete in Fahrtrichtung Kreisel Europa-Allee. Er soll ein französisches Kennzeichen getragen haben. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Da der 51-Jährige bei der Unfallaufnahme merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtsachschaden an den beiden Pkw beträgt rund 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls, die möglicherweise auch Hinweise zum geflüchteten weißen Kleintransporter mit französischem Kennzeichen geben können. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell