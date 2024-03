Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden/Flucht

Gottlieb-Daimler-Straße, Zweibrücken (ots)

Zur o. g. Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (Marke Toyota, Farbe: Silber) die o. g. Örtlichkeit vom Kreisverkehr in der Ixheimer Straße kommend in Fahrtrichtung der Poststraße. Zeitgleich überquerte eine 36-jährige Fußgängerin an der Einmündung Gottlieb-Daimler-Straße/Poststraße die Fahrbahn. Beim Abbiegevorgang nach rechts in die Poststraße missachtete der Fahrzeugführer die bevorrechtigte Fußgängerin, wodurch es zur Kollision kam. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Sie wurde leicht verletzt. Der Fahrzeugführer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter und flüchtete in Richtung des Hauptbahnhofes. Der Verkehrsunfallverursacher wird wie folgt beschrieben: Männlich, 60-80 Jahre alt, gräulicher Bart. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell