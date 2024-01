Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Niederzier

Niederzier (ots)

Zwischen dem 15.01.2024 (Montag) und dem 16.01.2024 (Dienstag) wurde in ein Einfamilienhaus in der Großen Forststraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Zwischen 15:30 Uhr am Montagnachmittag und 14:25 Uhr am Dienstagnachmittag gingen unbekannte Täter das Haus an. Vermutlich betraten sie das Grundstück durch den Garten und hebelten dann ein Fenster auf. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten die Einbrecher Schubladen und Schränke im ganzen Haus. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld und flüchten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Großen Forststraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell