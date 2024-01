POL-DN: Achtung! Schwierige Straßenbedingungen können zu Verkehrsunfällen führen

Düren (ots) - Zwischen dem 23.12.2023 und dem 15.01.2024 wurde auf der Oberstraße in Düren ein grauer Opel Astra von 1999 entwendet. Der PKW wurde am Samstag vor Heiligabend um 20:00 Uhr auf einem privaten, aber öffentlich zugänglichen Parkplatz geparkt. Am Montag (15.01.2024) um 17:00 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Wagen trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-MZ 40. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die ...

