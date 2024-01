Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Düren (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW erlitten beide Fahrzeugnutzer leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit am heutigen Morgen, 14.01.2024 gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 55- jähriger Mann aus Aldenhoven die Bundesstraße 56 (B56) mit seinem PKW aus Richtung Jülich kommend in Richtung Düren. Zeitgleich war eine 39- jährige Jülicherin mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Im Großen Tal unterwegs. Sie beabsichtigte die B56 in Richtung Nordstraße zu queren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug an, als die für ihre Richtung weisende Ampel auf Grün umschaltete. Mittig im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem PKW des 55- jährigen, welcher offensichtlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Beide Unfallbeteiligte wurden mit augenscheinlich leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die PKW wurden beide erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle durch Abschleppunternehmen entfernt werden. Der geschätzte Gesamtschaden wird auf ca. 20000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

