Polizei Düren

POL-DN: Straßenraub in den Morgenstunden

Düren (ots)

Ein 24jähriger Mann aus Düren wurde am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Raubüberfalls. Der 24jährige war gegen 04:30 h zu Fuß in Düren auf der Schulstraße unterwegs. An der Einmündung Schulstr. / Kirchstraße wurde er von hinten von zwei unbekannten Männern angegriffen. Einer nahm ihn in den "Schwitzkasten" und der andere hielt ihm ein Cuttermesser an den Hals. Als der Geschädigte sich nicht mehr wehren konnte, wurde er von einem der beiden Täter durchsucht. Dabei konnten sie in der Bekleidung Bargeld auffinden und an sich nehmen. Anschließend ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten zu Fuß vom Tatort. Die beiden Täter waren zwischen 24 und 30 Jahre alt, ca. 176 cm groß und schlank. Einer der beiden Tatverdächtigen soll zum Tatzeitpunkt eine "Teddyjacke" getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Dürener Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

