POL-DN: Mit zwei Promille unterwegs

Merzenich (ots) - Am Donnerstag (11.01.2024) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Molder" in Girbelsrath ein. Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, um in die Wohnräume einzudringen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten nahezu sämtliche Wohnräume. Die Täter entfernten sich ...

