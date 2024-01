POL-DN: Flucht vor der Polizei endete im Zaun

Düren (ots) - Ein 24jähriger Mann aus Düren wurde am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Raubüberfalls. Der 24jährige war gegen 04:30 h zu Fuß in Düren auf der Schulstraße unterwegs. An der Einmündung Schulstr. / Kirchstraße wurde er von hinten von zwei unbekannten Männern angegriffen. Einer nahm ihn in den "Schwitzkasten" und der andere hielt ihm ein Cuttermesser an den Hals. Als der Geschädigte sich nicht mehr ...

