Polizei Düren

POL-DN: Jugendlicher versprüht Pfefferspray in Schule

Nideggen (ots)

Am Montag dem 15.01.2024 kam es in einer Sekundarschule in Nideggen zu einer Benutzung eines Tierabwehrsprays durch einen 14-jährigen Schüler. Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit gegen 12:50 Uhr in der dort befindlichen Mensa.

Der 14-Jährige verwechselte das Tierabwehrspray eines Mitschülers nach eigenen Angaben mit einer E-Zigarette und sprühte es gegen eine Scheibe im Mensabereich.

Die Mensa wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls gelüftet und geräumt. Im Gegensatz zu einer Mitarbeiterin der Schule, die im Anschluss über einen anhaltenden Hustenreiz klagte, wurden keine Schüler durch den Vorfall verletzt.

Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 14-Jährigen aus Nideggen wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell