Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Montag kam es gegen 12:50 Uhr in Zetel in der Neuenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwischen einem Transporter, der sich im Konvoi des stattfindenden Bauernprotestes befand, und einem Pkw, der den Parkplatz eines Verbrauchermarktes verlassen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren dunklen Kombi der Marke Mercedes gehandelt haben. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zetel unter 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

